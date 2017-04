Hasan Salihamidžić (40), nekadašnji reprezentativac BiH, koji se igrajući za Bayern iz Minhena, a kasnije i Juventus, promovisao u jednog od najboljih bekova svijeta, kazao je da nema nikakve bojazni za bavarski klub pred večerašnji derbi sa Borussijom Dortmund.

Hasan Salihamidžić

Salihamidžić, koji je nedavno postao ambasador minhenskog kluba, uvjeren je da Bayern može slaviti u "Der Klassikeru", bez obzira na neočekivan poraz u prošlom kolu kod Hoffenheima.



"Imamo dobru priliku, jer je tim trenutno u dobroj formi i to je važno. U januaru nismo znali na koji će način naše putovanje proći, ali naš tim je to odlično odradio. Odigrali su dosta dobrih utakmica i djelovali su kao opijeni svojim stilom igre. Nemam bojazni kada je u pitanju derbi sa Borussijom, kao i preostale utakmice ove sezone", kazao je za njemačke medije popularni Braco.



Carlo Ancelotti na klupi Bayerna nastavio je tamo gdje je stao njegov prethodin Josep Pep Guardiola. Bavarci dominiraju u Bundesligi, a u Ligi šampiona su stigli do četvrtfinala.



"Mislim da je Ancelotti prenio svoju hladnokrvnost na tim. Naši momci su to apsorbovali i ako ih pogledate vidjećete da su opušteni, ali kada je važno potpuno su fokusirani. To bi mogao biti jedan od razloga zbog kojeg ćemo se radovati u narednim mjesecima", zaključio je Salihamidžić.



Veliki derbi 28. kola Bundeslige između Bayerna i Borussije Dortmund igraće se večeras na Allianz areni u Minhenu sa početkom u 18:30 sati.



Salihamidžić je prije dolaska u Bayern 1998. godine tri sezone igrao za Hamburger SV. Potom je za klub iz Minehna odigrao devet sjajnih sezona tokom kojih je upisao 350 nastupa u svim takmičenjima i postigao 49 golova. Sa Bayernom je osvojio šest naslova šampiona Njemačke, po četiri puta slavio je u Kupu i Liga kupu, a po jednom je došao do titule u Ligi šampiona i Interkontinentalnom kupu. U torinski Juventus je prešao 2007. godine i tamo proveo četiri sezone, karijeru je zaključio u Wolfsburgu 2012.



U drese reprezentacije BiH odigrao je 42 utakmice i postigao šest golova.





