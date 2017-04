Harry Kane, napadač Tottenham Hotspura, oporavio se od povrede i vraća se na teren u najvažnijem trenutku za svoj tim, kada se trka za titulu šampiona Engleske zahuktava.

Mauricio Pochettino / 24sata.info

Menadžer londonskog kluba Mauricio Pochettino nije krio zadovoljstvo zbog povratka prvog napadača, kazavši da je Kane za Tottenham ono što je Lionel Messi za Barcelonu.



Tottenham je pobijedio u sve tri utakmice koje je igrao bez Kane, ali Pochettino kaže da napadač koji je ove sezone postigao 19 golova povratkom na teren može samo unaprijediti igru njegovog tima.



"Ne sumnjam u Kanea. Ako igra od početka ili ne, mislim da nema sumnje da je on jedan od naših najboljih igrača. U Barceloni, Messi se povrijedi i odsustvuje mjesec dana, a oni i dalje pobjeđuju. Onda, kada se Messi oporavi ne kažu ne znamo hoćemo li ga vratiti u tim", kazao je Pochettino i dodao:



"Vidjećemo hoće li početi utakmicu ili će biti na klupi, U svakom slučaju, dobra je vijest da je spreman i da se osjeća dobro. To je jako dobra vijest i za njega i za nas. On je važan igrač za nas i to što je na raspolaganju je velika stvar. Normalno je da nakon mjesec dana pauze trebate vratiti osjećaj, ali on je poseban igrač i uvijek daje sve od sebe. U svakom slučaju njegov povratak je veliko pojačanje za nas i to je fantastična vijest."



Tottenham naklon 31 odigranog kola zauzima drugo mjestu u Premier ligi sa 65 bodova, sedam manje od lidera Chelseaja. "Pijetlovi" će danas u 13:30 sati na svom White Hart Laneu ugostiti Watford.





