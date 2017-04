Sasvim sigurno jedan od najvećih talenata u domaćem fudbalu je Nedim Hadžić. Mladić koji brani boje FK Sarajevo nominovan je za najboljeg mladog igrača do 20 godina u izboru eminentnog italijanskog Tuttosporta.

Nedim Hadžić / 24sata.info

Naime, nagrada "Golden Boy" se dodjeljuje svake godine najboljim mladim fudbalerima u Evropi, a ove godine se među odbranim našao i naš omladinski reprezentativac.



Hadžić je ove godine za juniore FK Sarajevo postigao 28 golova i najbolji je igrač Bordo tima, a za Avaz.ba otkrio je šta mu je cilj za ubuduće, koga favorizira u Evropi, ko mu je najbolji fudbaler iz BiH...



Koliko ti znači ova nominacija za nagradu "Golden Boy"?



- Velika je čast i zadovoljstvo biti u društvu velikih imena i igrača. To mi je nagrada za sav trud koji sam uložio.



Ovo je 15. izdanje nagrade "Golden Boy". Da li si upoznat da su ovu nagradu osvajali igrači poput Messija, Rooneya, Fabregasa, Aguera, Pogbe, Isca, Gotze?



- Da, upoznat sam tom činjenicom. To je stvarno prestižna nagrada i veliko priznanje.



Isplatio se sav tvoj mukotrpni rad?



- Trud se uvijek isplati, kada radite dobro i trenirate rezultati sami dolaze. Također, pred sobom imam još dugo mukotrpnog rada da bih stigao do svojih snova.



Igraš u FK Sarajevo, iako nisi odigrao još utakmicu za seniorski tim, a za tebe su zainteresovani velikani poput Ajaxa, Benfice i Sportinga? Koliko ti to imponuje?



Naravno da mi to sve godi, jer su to velika imena u svijetu fudbala, ali ne zamaram se s tim. Skoncentrisan na potpuno na FK Sarajevo dok god nosim dres borde boje. Nadam se da ću dobiti priliku da zaigram i za seniorski tim jer mi je to jedna velika želja.



Vjerujem da ti još više imponuje činjenica da su među kandidatima za najbolje igrače Evrope nalaze i Gianluigi Donnarumma, golman Milana ili Marcus Rashfordom iz Manchester Uniteda?



- Svakako da mi je drago, jer njih dvojica imaju zapaženu ulogu u svojim klubovima.



Šta misliš o domaćoj Premijer ligi BiH? Zrinjski, Željezničar i Sarajevo se bore za titulu?



- Liga se dosta promijenila i poboljšala u odnosu na prošlu godinu. Smatram da je Nogometni savez napravio dobar potez sa smanjenjem lige jer gledamo bolje i zanimljivije utakmice. Nadam se da će na kraju biti šampion bordo tim.



Vjerujemo da ti je san jednog dana obući dres i reprezentacije BiH?



- Već sam nastupio za kadetsku i juniorsku selekciju, a nadam se da ću i jednog dana obući dres seniorskog tima i samim tim ostvariti svoje snove. Dres nacionalnog tima je svetinja i svaki put se radujem utakmicama u nacionalnom dresu.



Koji ti je fudbaler idol? Po tebi da li je bolji Messi ili Ronaldo? Koga ti više voliš gledati?



- Moj fudbalski idol je Luis Suarez. A kada su u pitanju Messi i Ronaldo, smatram da su obojica izuzetni fudbaleri, ali ja pretendujem na Argentinca. Za mene je Messi najbolji fudbaler u historiji fudbala, njegove partije, golovi i driblinzi i sve što on radi mene ostavljaju bez teksta, jednostavno uživam gledajući ga.



Za koji tim navijaš u Evropi i šta misliš ko će osvojiti Ligu prvaka ove godine?



- Od malena pratim Barcelonu i za mene su oni uvijek favoriti. Nadam se da će ove godine otići do kraja i osvojiti naslov.



Koji igrač ti je omiljeni iz Bosne i Hercegovine? Da li možda Džeko, Pjanić, Ibišević...



- Naravno da je to Edin Džeko, najbolji strijelac i igrač u historiji BiH fudbala.



I za kraj malo opuštenije teme. Vjerujem da kao i svi fudbaler kada odmaraš, igraš video igre sportskog karaktera? Da li se više odmaraš uz FIFA-u ili Soccer?



- Redovno igram FIFA-u sa prijateljima, ali ponekad uživam igrajući i NBA.



(Avaz)