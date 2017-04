Juventus je poražen na gostovanju kod Napolija u revanš utakmici polufinala Kupa Italije, ali Stara dama je prošla dalje, s obzirom na to da je u prvom utakmici pobijedila rezultatom 3:1 na svom terenu.

Foto: AFP

Jose Callejon je imao stopostotnu šansu u 12. minuti utakmice, ali ga je Neto zaustavio fantastičnom odbranom. Juventus je došao do prednosti u 32. minuti golom Gonzala Higuaina sa 20-ak metara.



Do kraja prvog poluvremena Napoli je imao dobru priliku preko Mareka Hamsika. U nastavku Domači su prijetili dva puta preko Arkadiusz Milik, da bi u 53. minuti Hamsik pogodio za 1:1.



Ipak, samo šest minuta poslije Higuain je postigao svoj drugi gol za 1:2. Nedugo nakon toga, tačnije u 61. minuti, Neto je napravio veliku grešku, koju je iskoristio Dries Mertens, te je pogodio za 2:2.



Greška golmana mogla je Staru damu koštati, jer je Lorenzo Insigne već u 67. minuti pogodio za 3:2 i tako vratio Napoli u igru, kojem su trebala još dva gola. Ipak, do kraja se ništa nije desilo i Stara dama je prošla u finale.



Miralem Pjanić je igrao od 70. minute kada je zamijenio Rincona.



N3---2J by clipsbh



(SCsport)