Odigravši 1-1 protiv Evertona, engleski nogometni premierligaš Manchester United produžio je niz bez poraza na 20 utakmica, međutim, Jose Mourinho nema razloga za zadovoljstvo jer je postao najgori menadžer "Crvenih vragova" od 1974. godine.

Jose Mourinho / 24sata.info

United je pod njegovim vodstvom u 16 utakmica na Old Traffordu ove sezone upisao samo šest pobjeda, uz devet neodlučenih ishoda i jedan poraz osvojivši pritom 37,5 posto domaćih bodova.



Do sada je najgori učinak United ostvario u sezoni 1973/74. kada je pod vodstvom Tommyja Dochertyja na Old Traffordu osvojio 35 posto bodova.



Louis van Gaal (2014-16) je osvojio 68 posto domaćih bodova, dok je David Moyes (2013-14) imao učinak od 44 posto.



Najuspješnii je legendarni Alex Ferguson koji je od 1986. do 2013. godine ostvario 370 pobjeda na Old Traffordu od 517 susreta što je sjajnih 72 posto.



Mourinho je postavio još jedan neslavni rekord. U povijesti Premiershipa 16 puta se dogodilo da jedna momčad spoji najmanje 20 susreta bez poraza, pri čemu je Manchester Unitedu to uspjelo sedam puta.



Najmanje pobjeda u tom nizu osvojio je Mourinho, 10 od 20 susreta što je 50 posto. Najviše pobjeda ostvario je ManU pod vodstvom Fergusona u sezoni 202/03 upisavši 87 posto pobjeda.



Mourinhu se neće svidjeti niti podatak da je ManU pod njegovim vodstvom u 29 susreta osvojio 54 boda, dok je pod osporavanim Van Gaalom osvojio dva boda više.



(FENA)