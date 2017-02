Fudbaleri Barcelone su bez ikakvih problema slavili protiv Athletic Bilbaa u jednom od derbija 21. kola Primera lige rezultatom 3:0.

Foto: Agencije

Da, i to se dogodilo! Paco Alcacer je postigao konačno pogodak, i tako konačno prekinuo veliki post u onome zbog čega je došao. Postigao je lijep pogodak na asistenciju Neymara u 18. minuti. Već do kraja poluvremena domaći su imali lijepu prednost. Lionel Messi je ponovo lijepo pogodio iz slobodnog udarca za ovjeru novog trijumfa.



Tačku na ovaj susret postavio je Aleix Vidal koji je pokazao zavidne tehničke sposobnosti u 67. minuti susreta. Do kraja utakmice fudbaleri katalonskog tima su imali nekoliko zrelih prilika, ali je ostalo sasvim dovoljnih 3:0.



B--A_3--0 by mediabh



(SCsport)