Muhamed Bešić, fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine i prvotimac engleskog premijerligaša Evertona, gotovo se u potpunosti oporavio od teške povrede i pitanje je dana kada će se vratiti na teren.

Muhamed Bešić / 24sata.info

”Za mene je najbitnije da je oporavak protekao dobro. Ispunjavao sam sve što mi je doktor preporučio i davao sve od sebe da oporavak bude što brži i bolji. Naravno da je teško gledati svoju ekipu preko TV-a ili sa tribina, pogotovo u situacijama kada je išlo loše, a znati da im ne možeš pomoći. Međutim, bio sam jako strpljiv, jer sam znao da moram proći proces rehabilitacije kako bih ponovo bio spreman konkurisati za ekipu”, rekao je Bešić za Anadolu Agency (AA).



Povrijedio je ligamente koljena 3. augusta prošle godine u prijateljskom meču pred start sezone u kojem je Everton remizirao sa Manchester Unitedom (0:0). Već u desetom minutu susreta Bešić je bio primoran napustio teren. Izuzetnom disciplinom i voljom oporavio se i prije prognoza ljekara, te ističe da se bliži trenutak kada će opet biti u timu i igrati utakmice.



”Taj dan se približio, na moju veliku sreću, i jedva čekam da se priključim ekipi i konkurišem za sastav. Kada dođe do toga, svjestan sam da će mi trebati još strpljenja, ali spreman sam na sva iskušenja koja su preda mnom”, naglasio je Bešić.



- Ljubimac navijača -



Bešić je prije povrede igrao veoma dobro, što su prepoznali i navijači Evertona, čiji je za kratko vrijeme postao ljubimac, prvenstveno zbog bespoštedne borbe na terenu.



”Navijači su mi tokom cijelog oporavka davali veliku podršku. Dobio sam bezbroj poruka u kojima mi žele brz oporavak i ozdravljenje. Oni su mi davali snagu i vraćali vjeru i dijelom i zbog njih želim što prije na teren. Imam dovoljno samopouzdanja i vjere i dat ću sve od sebe da nastavim tamo gdje sam stao”, kazao je Bešić.



Everton je u gornjem dijelu tabele i ne tako daleko od borbe za Evropu. Na pitanje mogu li popularno zvane ”karamele” izboriti evropsku scenu, Bešić je odgovorio:



”Osvojili smo jako mnogo bodova u ovoj sezoni i vjerujemo da možemo ostvariti izlazak u Evropu. Do kraja ima još mnogo da se igra i mi ćemo se truditi da obradujemo naše navijače izlaskom u Evropu. Najbitnije je da na terenu svi dajemo sve od sebe. Nadam se da ću imati priliku pomoći ekipi u pokušaju da izbori Evropu. Vjerujem da je to moguće.”



Proteklih mjeseci čeznuo je i za nastupima u dresu nacionalnog tima BiH, gdje je stekao veliki ugled i bio nezamjenjiv još od Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine.



”Reprezentacija mi nedostajala još i više nego Everton. Baš kao što je teško gledati Everton sa tribina ili ispred TV-a, tako je teško gledati i reprezentaciju od kuće, a znaš da si trebao i morao biti dio toga. Svi znaju koliko meni reprezentacija znači i koliko dajem sve od sebe. Uskoro ću biti 100 posto fit i jedva čekam povratak u 'A' tim. Slijedi nam laganija utakmica protiv Gibraltara, a onda pravi ispit protiv Grčke. U Atini smo dokazali koliko smo bolji od njih i sada to moramo potvrditi na terenu. Bit će teško, neizvjesno, ali imamo kvalitet da ih pobijedimo i tako ostanemo u utrci za plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiju”, smatra Bešić.



- Blagoslov je imati veliku porodicu -



Krajem 2016. godine po drugi put postao je otac.



”Ne volim pričati o svojoj intimi. Mogu samo reći da sam jako sretan i da su djeca moja velika snaga. Porodica me čini potpunim i svaki sekund slobodnog vremena provodim sa svojim najdražima. Blagoslov je imati veliku porodicu”, poručio je Bešić.



(AA)