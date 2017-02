John Terry (36), kapiten Chelsea, emocionalnom porukom je ispratio svog nekadašnjeg saigrača Franka Lamparda (38) u igračku penziju. Nekadašnji sjajni vezni fudbaler svoju odluku je saopštio u četvrtak, što je navelo Terryja da se od njega oprosti preko instagrama, napisavši poruku u kojoj je naglasio da je Lampard najveći fudbaler “plavaca“ svih vremena, javlja Anadolu Agency (AA).

“Najveći igrač u istoriji našeg velikog fudbalskog kluba. Sve divne uspomene na zajedničko osvajanje trofeja iz godine u godinu nikada neću zaboraviti. Osvojio si sve i trebaš biti izuzetno ponosan. Bilo mi je čast i zadovoljstvo igrati i doživjeti sve one velike trenutke s tobom. Gospodina i na terenu i van njega, lider u svlačionici i kada bih morao birati jednu osobu pored sebe u rovu onda bi to bio ti“, poručio je Terry preko društvene mreže i nastavio:



“Sjajni otac svojim dvjema lijepim djevojkama i ponosan sam što sam ti drug. Sretno u budućnosti, šta god da odlučiš da radiš to će biti uspješno. Volim te Lampsy. Legenda, heroj, inspiracija + najbolji svih vremena.“



Lampard je u Chelsea stigao 2001. godine i zajedno sa Terryjem činio okosnicu tima, koji je osvojio sve što se može osvojiti u klupskom fudbalu. Odlučio se na odlazak u Sjedinjene Američke Države 2014. godine, a jučer je odlučio da završi igračku karijeru. U dresu Engleske odigrao je 106 utakmica i postigao 29 golova.



