Jurgen Klopp, menadžer Liverpoola kazao je da nikada ne bi mogao biti prijatelj sa Diegom Costom, kada bi se susreo s njim na terenu. No, isto tako je pohvalio njegov “ratnički“ stav i to istakao kao ključno za ovosezonski uspjeh Chelseaja.

Jürgen Klopp

Sinoć su na Anfieldu “redsi“ i “plavci“ odigrali neriješeno 1:1 u derbiju 23. kola Premier lige, a Costa je u drugom poluvremenu, nakon što je izborio penal, propustio priliku da dovede svoj tim do trijumfa. Tačnije njegov udarac sa bijele tačke u 76. minuti odbranio je Simon Mignolet.



“Da sam igrao protiv Coste nikada ne bih mogao biti prijatelj s njim. Ali, kada ga imate u svom timu onda je to mnogo zabavnije. On je ratnik. Ono što Antonio Conte radi sa Chelseajem je izvanredno, ali bez Coste ko zna gdje bi bili ove sezone? Naravno, Costa nije prijatan momak na terenu, ali nisam vidio da je napravio neki veliki incident“, rekao je Klopp za britanske medije.



Chelsea je poslije 23. kola usamljen na vrhu tabele sa 56 bodova, čak devet više od prvih pratilaca londonskog dvojca Tottenhama i Arsenala.





(AA)