Jurgen Klopp, menadžer Liverpoola uoči večerašnjeg derbija 23. kola Premier lige protiv Chelseaja tvrdi da njegov tim ima dovoljno motivacije da savlada lidera i bez priče o ostanku u trci za naslov šampiona Engleske, javlja Anadolu Agency (AA).

Jurgen Klopp / 24sata.info

Za “redse“ ogled sa “plavcima“ dolazi u nezgodnom trenutku, nakon tri vezana domaća poraza u tri različita takmičenja: Premier ligi (Swansea City), Liga kupu (Southampton) i FA kupu (Wolverhamthon).



“Ako budemo sedam bodova iza Chelseaja ne možemo reći idemo da ih stignemo. Oni mogu pobijediti u preostalim utakmicama u ligi. Naša pobjeda može učiniti ligu zanimljivijom za mnoge ljude. Nama su neophodni bodovi i to je to. Ne možemo više gubiti vrijeme ili bodove. To nismo ni htjeli. Idemo po tri boda u ovoj utakmici i to je dovoljno da budemo motivisani na najvišem nivou“, kazao je Klopp.



Bez obzira na tri poraza Klopp ističe da vjeruje u svoje igrače i ono što oni mogu pokazati na terenu.



“Jedina dobra stvar u vezi te tri utakmice je što smo ih već odigrali i sada se možemo okrenuti sljedećim koje dolaze. Derbi sa Chelseajem je veliki izauzov za nas, ali uz svih možemo biti pravi izazivač. Ne gubim vjeru u moje igrače“, naglasio je Klopp.



Nakon 22 odigrana kola u Premier ligi Chelsea je prvi sa 55 bodova, čak deset više od Liverpoola koji je četvrti. Između su Arsenal sa 47 i Manchester City sa 46 bodova. Derbi na Anfieldu igraće se večeras sa početkom u 21 sat.



