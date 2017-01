Trener West Ham Uniteda Slaven Bilić izjavio je u utorak da ne zamjera svom bivšem igraču Dimitriju Payetu što je odlučio preži u Marseille, prenosi Anadolu Agency (AA).

Slaven Bilić / 24sata.info

"Da li je navijačima West Hama dužan izvinjenje? Ne, mislim da nije. Igrači dolaze i odlaze i ne namjeravam ići toliko daleko i govoriti nekome šta bi trebao izjaviti. Otišao je, to je bila njegova želja i to je to", kazao je Bilić, aludirajući na mnoge navijače West Hama su veoma gnjevni na Payeta zbog prelaska u Marseille.



Istakao je za britanske medije da je ponosan na cijeli tim što je pomogao Payetu da napreduje još više u karijeri.



"Ono što je napravio s nama i što smo mi napravili s njim stvarno je super. Ponosan sam na klub i igrače što su mu omogućili da bude tako dobar. Želim mu sve najbolje", rekao je Bilić.



Iz West Hama su saopćili da će uoči sutrašnje utakmice protiv Manchester Cityja unutar i oko stadiona ukloniti sav promotivni materijal na kojem se nalazi francuski fudbaler.



Iako je trener West Hama Uniteda Slaven Bilić ranije nekoliko puta istakao kako Payeta neće prodati, francuski fudbaler se na kraju vratio u rodnu zemlju.



Navijači West Ham Uniteda imat će priliku zamijeniti svoje dresove s imenom Payeta za one bez imena po sniženoj cijeni.



Payet je prešao u francuski Marseille iz kojeg je 2015. godine stigao u West Ham United. Transfer vrijedan 29 miliona eura dogovoren je u nedjelju.



Za West Ham je zabilježio 60 nastupa i postigao 15 golova. Prošlog februara je s tim klubom potpisao petipogodišnji ugovor, podsjeća Sky Sports.



Dimitri Payet je u London stigao u ljeto 2015. godine u transferu vrijednom 12,5 miliona eura. U londonskom klubu je odigrao dobru sezonu, a "čekićare" je odveo do sedmog mjesta u prvenstvu.



Do sada je igrao za AS Excelsior, Nantes, Saint-Étienne, Lille, Marseille. U dresu reprezentacije Francuske je u 32 nastupa postigao osam golova.





(AA)