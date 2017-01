Navijači West Ham Uniteda imat će priliku zamijeniti svoje dresove s imenom sada već bivšeg fudbalera tog kluba Dimitrija Payeta za one bez imena po sniženoj cijeni.

Foto: 24sata.info

Zamjenica direktora kluba Karen Brady na Twitteru je napisala da navijači mogu zamijeniti svoje dresove s imenom Payeta koji je prešao u Marseille.



"Vratite svoje dresove s Payetovim imenom u bilo koji od klupskih fan shopova i možete u zamjenu dobiti novi uz nadoplatu od 25 funti (30 eura)", poručila je Brady.



Inače, West Hamov dres kratkih rukava početkom sezone koštao je 55 funti (65 eura), a sada je snižen na 36.66 funti (43 eura).



Payet je dogovorio prelazak u francuski Marseille iz kojeg je 2015. godine stigao u West Ham United.



Transfer vrijedan 29 miliona eura dogovoren je u nedjelju, a Payet je odmah otputovao u Francusku na ljekarski pregled nakon kojeg će potpisati ugovor.



Za West Ham je zabilježio 60 nastupa i postigao 15 golova. Prošlog februara je sa tim klubom potpisao petipogodišnji ugovor, podsjeća Sky Sports.



Dimitri Payet je u London stigao u ljeto 2015. godine u transferu vrijednom 12,5 miliona eura. U londonskom klubu je odigrao dobru sezonu, a "čekićare" je odveo do sedmog mjesta u prvenstvu.



Do sada je igrao za AS Excelsior, Nantes, Saint-Étienne, Lille, Marseille. U dresu reprezentacije Francuske je u 32 nastupa postigao osam golova.





