Prvi put u posljednjih 95 godina dva petoligaša su izborila plasman u osminu finala engleskog nogometnog FA Cupa.

Foto: 24sata.info

Vodeći sastav petog razreda engleskog nogometa Lincoln City je u dvoboju osmine finala pobijedio lidera 'Championshipa' Brighton & Hove Albion 3-1, dok je Sutton United slavio protiv Leeds Uniteda 1-0.



Već je njihov plasman u 16-inu finala predstavljao senzaciju, a ulazak Lincolna i Suttona u osminu finala na 'otoku' su opisali kao jednu od 'čarolija najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu'.



"Lincoln i Sutton su vratili čaroliju u FA kup. Pokazali su da mali klubovi i u današnjem modernom nogometu mogu do senzacije," pišu otočki mediji.







Menadžer Sutton Uniteda Paul Doswell je pobjedu protiv Leeds Uniteda, bivšeg engleskog prvaka, označio kao najveći uspjeh u povijesti kluba.



"Imali smo i mi svojih slavnih dana u povijesti, međutim ova je pobjeda najveća u povijesti našeg kluba. Prvi puta u povijesti smo dogurali tako daleko, a tko zna možda naša čudesna priča i potraje," kazao je Doswell.



Razlika između Leedsa i Suttona na engleskoj nogometnoj piramidi je čak 84 mjesta, a kada je Leeds posljednji put gostovao na Gander Greenu u siječnju 1970. godine slavio je 6-0.



"Kakav je ovo priča, još uvijek ne vjerujem. Jedva čekam ždrijeb osmine finala," kazao je Jamie Collins, strijelac pobjedničkog gola.







Senzaciju je priredio i Lincoln City koji je pobijedio vrlo vjerojatno budućeg premierligaša Brighton & Hove Albion 3-1. Gosti su čak i poveli u 24. minuti golom Richarda Towella. No domaćin je u drugom poluvremenu preokrenuo rezultat s tri gola. Strijelci su bili Alan Power (57-11m), Fikayo Tomori (62-ag) i Theo Robinson (85).



"Nisam mogao niti sanjati da ćemo jednog dana izboriti plasman u osminu finala FA kupa. Već je pobjeda protiv Ipswicha u prošlom kolu bila senzacija, a ovaj trijumf niti ne znam kako bi opisao. Možda kao kada je čovjek prvi put hodao Mjesecom," kazao je menadžer kluba Danny Cowley.



Strijelac prvog gola Alan Power je prenio raspoloženje igrača iz svlačionice.



"Sada želimo na Emirates, Etihad ili Old Trafford. Željeli bi igrati protiv nekog od velikana, tko zna hoćemo li ikada imati priliku igrati u hramovima engleskog nogometa," poručio je 29-godišnji Irac.







(24sata.info)