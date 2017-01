Napoli na svom San Paolou nije upisao pobjedu protiv Palerma, a u utakmici koja je završila rezultatom 1:1 debitovao je Toni Šunjić.

Foto: 24sata.info

Gosti sa Sicilije stigli su u vodstvo već u 6. minuti susreta, a strijelac pogotka nakon sjajnog centaršuta Rispolija bio je Nestorovski kojem je ovo bio osmi pogodak u Evropi.



Nakon toga, domaći su odmah krenuli u juriš prema golu Palerma, ali je posavec bio sjajan na golu i nije dopustio domaćima da dođu do izjednačenja.



No, u 66. minuti Palermo je kapitulirao. U jeku bezidejnih napada domaćih Mertens je oprobao svoj šut sa 16 metara, a lopta koja je lagano putovala prema golu Sicilijanaca ispala je iz ruku Posavecu i završila u golu.



Fudbaler gostiju Goldaniga u 90. minuti dobio je direktan crveni karton što je uvjetovalo uvođenje Tonija Šunjića u igri kojem je ovo ujedno bio i debi u dresu Palerma.



Do kraja susreta domaći ipak nisu uspjeli postići pogodak što će im svakako biti veliki problem jer nisu iskoristili današnji kiks Rome.





(SCsport)