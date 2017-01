"Vidio sam fotografiju i smatram kako bi suci trebali dobiti pomoć tehnologije", rekao je Luis Enrique, a s njim se složio i direktor kluba Javier Bordas.

Drugoplasirana i trećeplasirana momčad španjolskog nogometnog prvenstva, Barcelona i Sevilla, u susretima 20. kola Primere zajedno su osvojili samo bod, Barcelona je na gostovanju kod Betisa u Sevilli odigrala 1-1, dok je Sevilla kod Espanyola u Barceloni izgubila sa 1-3, a najviše pozornosti privukla je nevjerojatna pogreška sudaca u Sevilli koji nisu priznali pogodak Barcelone u 75. minuti iako je lopta za barem pola metra prešla gol-liniju.



Nakon što je Betis poveo pogotkom Algerije u 74. minuti, Barcelona je odmah po polasku s centra trebala doći do izjednačenja kada je ubačaj Aleixa Vidala branič domaćih Piccini skrenuo prema vlastitom golu, a drugi branič Mandi je loptu izbio tek nakon što je ona debelo prešla liniju. No, suci se nisu oglasili, pa je Barcelona morala spašavati bod u samoj završnici kada je Luis Suarez u 90. minuti odlično iskoristio lucidno dodavanje Messija.



Nevjerojatan propust sudaca natjerao je trenera Barcelone Luisa Enriquea na komentar kako bi se sucima trebala pružiti pomoć tehnologije.



"Vidio sam fotografiju i smatram kako bi suci trebali dobiti pomoć tehnologije", rekao je Luis Enrique, a s njim se složio i direktor kluba Javier Bordas.



"Moramo naglasiti kako je u današnjem nogometu pomoć tehnologije nužna. Danas smo zabili dva gola, a samo nam se jedan priznao", kazao je Bordas naglasivši kako u Engleskoj, Italiji, Njemačkoj i Francuskoj već postoji tehnologija koja sucima pomaže u situacijama kada treba procijeniti je li lopta prešla gol-liniju ili ne.



Stoga gotovo nevjerojatno zvuči objašnjenje predsjednika La Lige Javiera Tebasa kako je za Španjolsku uvođenje tehnologije na gol-liniji preskupo.



Utakmica između Espanyola i Seville praktički je odlučena na samom startu kada su gosti u drugoj minuti ostali bez Pareje koji je skrivio 11-erac i dobio crveni karton. Reyes (4-11m) je doveo Espanyol u vodstvo, a iako je Jovetić (20) poravnao na 1-1, Sevilla nije izdržala do kraja. Navarro (45+1) i Gerard (71) pogodili su za pobjedu Espanyola koji je skočio na deveto mjesto sa 29 bodova.







