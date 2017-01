U prvoj utakmici na današnjem rasporedu 18. kola njemačke Bundeslige Freiburg je porazio Herthu rezultatom 2:1.

Foto: AFP

Obje ekipe su u utakmicu ušle taktički i nastojale iz kontre pogoditi za vodstvo. Bolji u taktiziranju bio je Freiburg koji pogađa za vodstvo u 39. minuti susreta. Strijelac prvog pogotka bio je Janik Haberer, a asistenciju je upisao Vincenzo Grifo. Do kraja prvog poluvremena nije bilo velikih prilika.



Iako se očekivalo da će gosti promijeniti taktiku i nastojati napadački doći do poravnanja i preokreta do toga nije došlo. Situacija na terenu bila je mirna do 87. minute kada Nils Petersen pronalazi put kraj protivnika i pogađa sa ruba šesnaesterca za 2:0. Samo minutu poslije Hertha postiže pogodak, a u listu strijelaca upisao se Julian Schieber. Za preokret je ostalo još malo vremena i konačan rezultat je ostao 2:1.





(SCsport)