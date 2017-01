U prvoj prijateljskoj utakmici na pripremama u Međugorju Željezničar je porazio Čapljinu rezultatom 2:0.

Foto: fkzeljeznicar.ba

U početnom sastavu igrali su: Kjosevski - S. Stevanović, Boccaccini, Bogičević, Stojanović - Marković, Blagojević - M. Stevanović, Zeba, Zakarić - Lendrić.



Željezničar je na samom početku susreta preuzeo incijativu i odlično otvorio utakmicu. Do prve prilike došli su već u 10. minuti kada Marković šutira visoko preko gola. Osam minuta nakon prve prilike, Stevanović fenomenalno ubacuje, ali je golman je odbranio udarac Zakarića.



Mirno je bilo do 32. minute kada udarac Blagojevića blokira odbrana Čapljine. Šest minuta poslije Željezničar dolazi do vodstva pogotkom Ivana Lendrića, a asistenciju je upisao Zakarić. U drugo poluvrijeme Željezničar je ušao sa potpuno izmjenjenim sastavom.



Na teren su izašli: Fejzić - Stanić, Osmanković, Boccaccini, Stojanović - Hasanović, Radinović - M. Stevanović, Bekrić, Zakarić - Lendrić. Željezničar u drugom poluvremenu nastavlja visokim tempom i u 50. minuti dolazi do drugog pogotka. Mrežu je ponovno zatresao Ivan Lendrić, a ovaj put asistirao je M. Stevanović.



U 54. minuti Osmanković je zaprijetio golu Čapljine, ali lopta je prošla kraj stative. U 62. minuti Bobić je zamijenio Fejzića, a Križman Zakarića.



Do kraja susreta nije bilo više uzbuđenja i Željezničar je slavio 2:0.



(SCsport)