Bivši selektor reprezentacije BiH Safet Sušić, koji je danas potpisao ugovor sa turskim prvoligašem Alanyasporom, izjavio je kako je njegov cilj formirati dobru ekipu i ostati u Super ligi.

Sušić je sinoć doputovao u Alanyu, gdje je danas s Alanysporom potpisao ugovor do kraja naredne sezone. Njegov pomoćnik u Alanyasporu će biti bivši reprezentivac BiH Elvir Baljić, koji je tokom fudbalske karijere nosio dresove više turskih klubova, među kojima su Fenerbahce i Galatasaray.



Sušić je na konferenciji za novinare nakon potpisivanja ugovora kazao kako je sretan jer se ponovo nalazi u Turskoj.



"Želim najprije zahvaliti predsjedniku kluba i upravnom odboru jer sam izabran između velikog broja kandidata. Nadam se da nećemo praviti greške i da ćemo ostvariti uspjeh. Iza nas na tabeli se nalaze četiri kluba. Naš cilj je svakako napraviti dobre rezultate i ostati u Super ligi", rekao je Sušić.



Dodao je kako je svjestan činjenice da mora formirati dobru ekipu, jer to od njega očekuju, kako uprava, tako i grad i navijači.



Upitan da li razmišlja o transferima u narednom periodu, Sušić je rekao kako klub trenutno ima 28 igrača, te da misli kako u ovom momentu nema potrebe za novim.



"No, u budućnosti ćemo vidjeti. Zavisno od forme", kazao je Sušić.



Sušić je dodao kako je u proteklom periodu redovno pratio dešavaja u turskoj Super ligi, te dodao:



"Redovno pratim preglede kola u Super ligi. Osim toga ovdje imam i mnogo prijatelja. Treneri sa kojima često razgovaram. Tu su Hamza Hocaoglu, kao i Aykut Kocaman, moj bivši učenik. Pratim njihov rad. Također, pratio sam i nastupe Fenerbahcea i Besiktasa na evropskim utakmicama".



Predsjednik fudbalskog kluba Alanyaspor Hasan Cavusoglu za Sušića je kazao kako je postignut dogovor s poznatim trenerom koji je ranije vodio veliki broj klubova u Turskoj.



"Smatramo da će Sušić dati svoj doprinos našem klubu i zbog toga smo potpisali ugovor na 1,5 godina. Zahvaljujemo mu se što je izabrao nas, želimo puno uspjeha i vjerujemo da ćemo svi zajedno ovaj klub dovesti na mjesto koje zaslužuje", poručio je Cavusoglu.



Popularni Pape je tokom trenerske karijere već obavljao dužnost šefa stručnog štaba u nekoliko turskih klubova, među kojima su Konyaspor, Ankaragucu, Rizespor, te Ankaraspor. Nakon Ankarspora, Sušić je preuzeo "Zmajeve" s kojima je izborio plasman na Svjetsko prvenstvu u Brazilu 2014. godine. Posljednji trenerski angažman Sušić je imao u francuskom drugoligašu Evianu koji je vodio u sezoni 2015/2016.





