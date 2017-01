Ovo mi je jedno od najdražih priznanja u karijeri, posebno jer nosi ime Miljana Miljanića, rekao je Predrag Mijatović, legendarni fudbaler, koji je jučer dobio zlatnu povelju od FS RS.

Jedan od najboljih napadača koje je imala bivša Jugoslavija i ove godine je boravio u Banjaluci, gdje je bio gost na manifestaciji "Dan fudbala", koju organizuje FS RS i "Sportski žurnal". Prošle godine uručio je nagradu "Miljan Miljanić", a ove je lično dobio ovo vrijedno priznanje.



"Velika čast i zadovoljstvo je ponovo biti na ovoj manifestaciji i primiti ovako vredno priznanje. Prošle godine kada sam uručivao nagradu nisam ni sanjao da ću da je dobijem. Posebno mi je drago što nagrada nosi ime Čiče, koji je savetima pomogao ne samo meni. Proći će još mnogo godina pre nego što se ponovo rodi osoba kakva je bio Miljan Miljanić", izjavio je legendarni fudbaler Partizana, Real Madrida, Valensije...



NN: Posljednjih godina ste čest gost u Banjaluci, kako se osjećate u gradu na Vrbasu?



MIJATOVIĆ: Volim da dođem u Banjaluku i tu se osećam kao kod kuće. Ovde imam kumove i prijatelje, a Banjaluka je grad koja voli fudbal. Nadam se da ću ubrzo doći ponovo, ako ništa, i sledeće godine na "Dan fudbala".



NN: Posljednjih dana u Srbiji je aktuelna suspenzija UEFA za FK Partizan, koji je, čini se, platio danak sve rigoroznijim kaznama?



MIJATOVIĆ: Sve što znam pročitao sam u medijima. Žao mi je što se to desilo i klub tradicije kakvu ima Partizan ne sme sebi da dozvoli tako nešto. UEFA i FIFA su iz godine u godinu rigorozniji i to su na koži osetili velikani poput Real Madrida i Barselone, koji su bili kažnjeni zabranom transfera.



NN: Kazne su u Evropi rigoroznije pa su i plate igračima manje, da li je zbog toga popularan prelazak u Kinu, gdje se ne štedi novac?



MIJATOVIĆ: Fudbal iz godine u godinu postaje sve ozbiljniji biznis i u svakom prelaznom roku možemo da svjedočimo sve većim obeštećenjima. Ogroman novac se vrti i svako za svoje pare ima pravo da plati igrača koliko želi. Kina je upravo zbog toga postala atraktivna destinacija i videćemo koliko dugo će to trajati.



NN: Da li biste Vi sada odlučili da pređete u Kinu?



MIJATOVIĆ: To zavisi od više faktora. Da sam mlad, željan dokazivanja i trofeja, ne bih, ali da sam na zalasku karijere i da sam osvojio dosta pehara među kojima je i Liga šampiona, onda bi verovatno pristao.



NN: Trenutno je aktuelan prijedlog Marka van Bastena da se promijene pravila u fudbalu, među kojima je i ono da se ukinu ofsajdi. Da li ste za to?



MIJATOVIĆ: Jasno je da se neke stvari moraju menjati, ali nisam za ukidanje ofsajda. U tome i jeste čar fudbala, rasprava da li je bio penal ili ofsajd. To fudbalu daje posebnu draž. Imam pozitivno mišljenje o tehnologiji u fudbalu, ali ne u svakoj situaciji, jer fudbal nije poput tenisa.



Prije 20 godina Mijatović nije iskoristio penal u meču sa Holandijom u osmini finala na SP u Francuskoj 1998. Da nije bilo prečke, Jugoslavija je mogla do četvrtfinala.



"To mi je bio najteži trenutak u karijeri. Bez obzira na trofeje koje sam osvojio, nikada neću moći da zaboravim neke poraze sa Partizanom, ali i promašen penal protiv Holandije. Ljudi me i danas sretnu i kažu svaka čast na Ligi šampiona, ali da si postigao gol, možda smo mogli da budemo prvaci sveta", kaže Mijatović.





