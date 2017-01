Večeras je odigrano treće i ujedno posljednje kolo grupe D na Afričkom kupu nacija koje se održava u Gabonu.

Foto: 24sata.info

Nakon večerašnjih utakmica od daljeg takmičenja su se oprostile reprezentacije Malija i Ugande, dok su u četvrtfinale prošli Egipat i Gana.



U direktnom duelu za prvo mjesto reprezentacija Egipta je savladala Ganu s minimalnih 1:0. Za pobjedu Egipta se pobrinuo Salah koji je već na otvaranju, tačnije u 11. minuti zatresao mrežu Razaka, a to je ujedno bio i jedini pogodak na utakmici.



Mali i Uganda su u drugom duelu grupe D odigrali neriješeno, a konačan rezultat utakmice glasio je 1:1. Do prednosti prva je došla Uganda golom Miyje u 70. minut utakmice, međutim, slavlje nije dugo trajalo. Tri minute kasnije Bissouma je vratio stvari na početak i postavio konačnih 1:1.



Podsjetimo, ovo je 31. po redu Afrički kup nacija a najuspješnija je reprezentacija Egipta koja ima sedam osvojenih titula a u periodu od 2006. do 2010. godine su osvojili tri prvenstva u nizu. Nakon Egipta, po četiri trofeja imaju Gana i Kamerun a Nigerija tri.



Osvajač prvenstva će automatski osigurati i plasman na Kup Konfederacija u Rusiji ove godine.

(Avaz)