Paris Saint-Germain je u zimskom prelaznom roku doveo Juliana Draxlera iz Wolfsburga, a Nijemca je mnogo nahvalio legendarni fudbaler Parižana i nekadašnji selektor reprezentacije Bosne i Hercergovine, Safet Sušić.

Safet Sušić

Draxler je već pokazao da će biti veliko pojačanje za PSG. U dvije utakmice fracnuskog prvenstva postigao je gol, dok je zatresao protivničku mrežu i u jednom meču Kupa Francuske.



"On je pojam krilnog igrača kakav više ne postoji. Smatram da je on upravo to što sada treba PSG-u. Svestran je igrač. On ulazi i u sredinu. Tehnički je veoma jak. On može biti presudan u svakom trenutku", rekao je Sušić.



Podsjetimo, Sušić je prije dolaska Draxlera kritikovao drugog krilnog fudbalera PSG-a, Angela Di Mariju, rekavši da se ne vidi na terenu, te da je sramotno što Hatem Ben Arfa nije dobio više prilike za igru.







(SCsport)