Juventus je u 21. kolu italijanske Serie A savladao Lazio (2:0) u Torinu, a cijeli susret odigrao je reprezentativac Bosne i Hercegovine, Miralem Pjanić.

Paulo Dybala

Max Allegri je iznenadio sve, jer je krenuo preofanzivno protiv Lazija. To mu se odmah isplatilo. Torinski klub je poveo u petoj minuti kada je Paulo Dybala postigao lijep pogodak iz voleja s ruba šesnaesterca.



Nije se dugo čekalo na novi pogodak. Juan Cuadrado je uposlio Gonzala Higuaina, koji je pogodio za 2:0 u 17. minuti. U nastavku Lazio je imao priliku preko Sergeja Milinković-Savića.



Higuain je drugi put zatresao mrežu rimskog kluba u 30. minuti, međutim pogodak je poništen zbog ofsajda. Do kraja prvog poluvremena Stada dama je imala još jednu dobru šansu kada je pokušao Leonardo Bonucci u 42. minuti.



Juventus je bio mnogo bolji i u drugom dijelu utakmice. Dybala je imao dvije dobre prilike u 53. i 61. minuti. U nastavku utakmica je nešto bila mirnija i ostalo je 2:0.



Pjanić je odigrao svih 90 minuta i to na poziciji centralnog veznog, nakon što je nekoliko utakmica igrao na poziciji ofanzivnog veznog.





(SCsport)