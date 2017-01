Derbi 21. kola italijanske Serie A na San Siru su odigrali Milan i Napoli, a gosti mogu biti mnogo više zadovoljni ishodom, jer su upisali vrijednu pobjedu rezultatom 1:2.

Foto: Twitter

Dva rana gola jednostavno su presjekla Milan koji se do kraja susreta nije uspio vratiti te su upisali peti poraz u sezoni.



Insigne je u 6. minuti doveo Napolitance u vodstvo na asistenciju Martensa, a već tri minute kasnije bilo je 0:2 kada je Martens drugi put asistirao,ovoga puta Callejonu.



Do kraja prvog dijela Milan je uspio da smanji rezultat na 1:2 kada je pogodio Kucka. Do kraja prvog dijela nije bilo promjena, a u nastavku smo gledali napade Milana koji je pokušao izjednačiti, ali se rezultat nije mijenjao te su gosti sa juga upisali veoma važnu pobjedu.



Napoli se bodovno poravnao sa Romom na drugom mjestu sa 44 boda uz utakmicu više, dok je Milan ostao peti sa 37 bodova.





