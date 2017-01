U popodnevnom terminu Premiershipa odigrnao je nekoliko veoma zanimljivih utakmica, a Wayne Rooney ušao je u historiju Manchester Uniteda kao najbolji strijelac svih vremena.

Foto: Reuters

Manchester United u posljednjim sekundama stigao je do boda protiv Stokea. Domaći su u vodstvo stigli zahvaljujući autogolu koji je postigao Mata. Bod Crvenim đavolima donio je Wayne Rooney golom u 94. minuti kojim je postao najbolji strijelac svih vremena Manchester Uniteda.







WBA-a je slavio na domaćem terenu protiv Sunderlanda, a ekipa Tonyja Pulisa posao je završila u prvom poluvremenu. Strijelci za pobjedu bili su Flatcher i Brunt u 30. odnosno 36. minuti.



Everton je slavio na gostovanju protiv Crystal Palacea kojem je ovo bila osma utakmica bez pobjede.



West Ham je zahvaljujući sjajnom Andyju Carrolu upisao novu pobjedu, a ovaj put ekipa Slavena Bilića slavila je protiv Middlesbrougha rezultatom 1:3.



Carrol je Čekičare doveo u vodstvo u 9. minuti, da bi Stuani u 27. minuti poravnao rezultat na 1:1, da bi do poluvremena Carrol postigao još jedan pogodak za 1:2.



Konačnih 1:3 postavio je svojim prvim golom Calleri u sudijskoj nadonkandi.



Najzanimljiviji susret odigrali su Bournemouth i Watford, a na kraju je meč završen rezultatom 2:2. Gosti su u prvom poluvremenu stigli do vodstva u 24. minuti, a strijelac je bio Kabasele. Na samom startu drugog poluvremena King poravnava na 1:1, da bi Deeney opet vratio Watford u vodstvo u 64. minuti.



Konačnih 2:2 postavio je rezervista Afobe koji je samo osam minuta nakon ulaska postigao gol i donio bod ekipi Eddiea Howea.





(SCsport)