Real Madrid je u okviru 18. kola slavio na Santiago Bernabeu protiv Malage rezultatom 2:1 puno teže nego što se očekivalo, a heroj domaćih bio je Sergio Ramos.

Sergio Ramos

Gosti su igrali veoma otvoreno na teškom gostovanju u Madridu, ali je u 35. minuti Sergio Ramos postigao gol glavom za vodstvo Kraljevskog kluba nakon asistencije Tonija Krossa.



Isti dvojac učestvovao je i u drugom pogotku Real Madrida samo osam minuta poslije, ali ovaj put Ramos je gol postigao nogom i to je bio rezultat prvog poluvremena.



U 63. minuti gosti smanjuju rezultat na 2:1, a strijelac je bio Juanpi. Do kraja susreta pokušali su stići i do jednog boda, a otvorena utakmica s obje strane ipak nije ponudila i četvrti pogodak.



Real Madrid tako je nakon 18. kola i dalje prvoplasirana ekipa La Lige, a oni na svom kontu imaju 43. boda.



(SCsport)