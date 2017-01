Bh. reprezentativci Deni Milošević i Riad Bajić bili su strijelci za Konyaspor, koji je u 18. kolu turske Super Lige savladao ekipu Rizespora rezultatom 2:1.

Riad Bajić / 24sata.info

Domaći su odlično otvorili utakmicu te su poveli u 4. minuti golom mladog bh. reprezentativca Denija Miloševića, koji je pogodio glavom nakon što se najbolje snašao u šesnaestercu Rizespora poslije kornera.



Rizespor je do izjednačenja stigao u 35. minuti kada je Niyaz postigao gol za 1:1. To je bio rezultat prvog poluvremena.



U nastavku utakmice, tačnije u 59. minuti, vodstvo Konyi vraća bh. reprezentativac Riad Bajić odličnim udarcem i pogotkom izvan kaznenog prostora Rizespora. Bio je to njegov deveti pogodak ove sezone u turskoj Super Ligi.



Bajić je potom u 72. minuti zamijenjen, a priliku za igru je dobio još jedan mladi reprezentativac BiH Amir Hadžiahmetović.



Ipak, rezultat se do kraja utakmice nije mijenjao, ostalo je 2:1 za Konyaspor, koji je peti na tabeli sa 27 bodova.





(Klix.ba)