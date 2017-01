Antonio Conte, menadžer Chelseaja potvrdio je da je klub dobio ponudu za Asima Begovića, golmana fudbalske reprezentacije BiH. Naglasio je da će zajedno sa rukovodstvom kluba razmotriti pristiglu ponudu, ali i istakao da bi želio da Begović ostane na Stamford Bridgeu, javlja Anadolu Agency (AA).

Antonio Conte / 24sata.info

Nešto ranije, u petak, engleski mediji su izvijestili da je Bournemouth poslao ponudu vrijednu deset miliona funti (oko 11,5 miliona eura) za Begovića.



“Želim da kažem da je Begović važan igrač za nas i na terenu i van njega. On to zna. Postoji ponuda koja se spominje. Klub i ja smo u fazi razmatranja ponude. Prije nego što Begović ode dalje, važno je da pronađemo adekvatno rješenje. Klub i igrač znaju moj stav, Begović je za mene važan igrač i želio bih da ostane“, kazao je Conte, prenose engleski mediji.



Begović je u Chelsea stigao 2015. godine iz Stoke Cityja, ali je većinu vremena provedenu na Stamford Bridgeu bio rezerva prvom golmanu Belgijancu Thibaut Courtoisi.



U prvoj sezoni za “plavce“ je branio u 17 premierligaških utakmica, ali ove do sada nije stajao niti jednom na golu. Ukupno je od dolaska za Chelsea branio u 29 takmičarskih utakmica. U dresu reprezentacije BiH nastupio je 50 puta.



(AA)