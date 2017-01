Manchester City kompletirao je posao oko dovođenja prvog pojačanja u zimskom prelaznom roku. Iz Palemirasa doveden je 19-godišnji Brazilac Gabriel Jesus za 27 miliona funti (oko 31,2 miliona eura), javlja Anadolu Agency (AA).

Gabriel Jesus / 24sata.info

City je sve detalje transfera dogovorio još u augustu, ali je Jesus ostao u Palmeirasu do završetka sezone u brazilskoj ligi, pomogavši im da osvoje titulu šampiona.



Nakon što je potpisao ugovor do ljeta 2021. godine, Jesus je odmah stekao pravo nastupa za Manchester City, pa bi mogao konkurisati za tim već nadolazećeg vikenda u ogledu protiv Tottenham Hotspura.



“Želim osvajati trofeje, a Manchester City je klub koji će mi to omogućiti. Došao sam upravo zbog toga što je City klub koji ide na pehar u svakom takmičenju, zbog trenera Josepa Guardiole i naravno zbog tima“, kazao je Jesus za zvaničnu klupsku internet stranicu.



Mladi napadač za Palmeiras je odigrao 83 takmičarske utakmice i postigao 28 golova. Nastupio je i šest puta za seniorsku reprezentaciju Brazila uz odličan učinak od četiri gola.



(AA)