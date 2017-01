Celta Vigo je sinoć u utakmici Kupa kralja na stadionu Santiago Bernabeu pobijedila Real Madrid i nanijela mu drugi poraz u četiri dana, ali trener Kraljeva Zinedine Zidane tvrdi da se njegova ekipa može vratiti na pobjednički put.

Zinedine Zidane

"Ja sam jedini krivac, moram pronaći rješenje. Celta me nije iznenadila svojom igrom, svi znam da taj tim može napraviti mnogo problema. Međutim, nisam ni zabrinuti, iako je ovo loš trenutak. Znamo da možemo preći preko ovoga i učinit ćemo to. Otići ćemo u Vigo i sve promijeniti. Prije toga također imamo meč u La Ligi", izjavio je Zidane.



Novinare je zanimalo da li je poraz od Seville pokvario Realov ritam, što je dovelo do poraza od Celte.



"Istina je da nas je poraz od Seville uznemirio, nakon toga se ne odmorite dobro, no, izgovora nema. Igrali smo dobro protiv Seville, ali protiv Celte baš i nismo. Ova dva tima su nam nanijela štetu, moramo napraviti analizu jer nešto nije uredu", rekao je trener Reala.



Četrdesetčetverogodišnji stručnjak nije zadovoljan otvaranjem utakmice.



"Bilo je čudno, posebno na početku. Nismo igrali onako kako smo se pripremili. Bili smo veoma loši", priznao je Zidane.



Komentarisao je i igru Danila na desnom beku, gdje je zamijenio povrijeđenog Danija Carvajala.



"Danilo je dobro odigrao, dobit će novu šansu za igru. Vidjet ćemo šta će se dogoditi na sljedećoj utakmici", dodao je Francuz.



Istakao je da Lucasa Vazqueza nije zamijenio zbog loše igre.



"Nisam ga zamijenio zbog promašaja, vidio sam da je malo umoran, pa sam ga izveo iz igre kako bih osvježio ekipu. To mu je bila tek druga utakmica nakon povrede", završio je Zidane.



Sljedeću utakmicu Real igra u subotu protiv Malage.





