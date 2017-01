Yaya Toure, fudbaler Manchester Cityja odbio je unosnu ponudu koju je dobio iz Kine, ali se ne navodi od kojeg kluba. Prema navodima britanskih medija vezni fudbaler iz Obale Slonovače odbio je platu od 430.000 funti (oko 496.000 eura) sedmično.

Yaya Toure

Toure je i prošle godine imao ponuda iz kineske Super lige, ali nije želio da ode. Uprkos činjenici da mu na ljeto ističe ugovor sa “građanima“, Toure je odlučio odbiti ovogodišnju veoma primamljivu ponudu iz Kine. Ovim potezom je vjerovatno još više “ušao“ u srca navijača, čiji je svakako ljubimac, jer mnogi smatraju da je upravo Toure najzaslužniji za dva naslova šampiona Engleske koje je City osvojio od njegovog dolaska iz Barcelone 2010. godine.



Prema klauzuli u svom ugovoru Toure od 1. januara ove godine ima pravo da razmatra ponude iz inostranstva. Uz to njegova sudbina u timu pod vodstvom Josepa Pepa Guardiole je potpuno neizvjesna. Na početku sezone nije uopšte igrao, da bi se u novembru vratio u startnu postavu. Njegovu poziciju u prvih 11 dodatno je učvrstila povreda ljetošnjeg pojačanja Ilkaya Gundogana, koji će vjerovatno pauzirati do kraja tekuće sezone.



Toure igra već sedmu sezonu u dresu “građana“ za koje je do sada odigrao 279 takmičarskih utakmica i postigao 79 golova. U septembru prošle godine odlučio je da se oprosti od dresa reprezentacije Obale Slonovače za koju je odigrao 102 utakmice i 19 puta zatresao protivničku mrežu.





(AA)