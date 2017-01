Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić u posljednje vrijeme se sve češće povezuje sa odlaskom iz Barcelone u Manchester City, nakon što je izgubio mjesto u startnoj postavi nakon remija sa Realom 1:1 u decembru prošle godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Luis Enrique / 24sata.info

Međutim, Luis Enrique, trener Barcelone danas je kazao za španske medije da je Rakitić i dalje veoma važan igrač za njegov tim, mada nije želio otkriti detalje o tome da li će klub Hrvatu ponuditi novi ugovor.



“Rakitić je važan igrač za nas, on je to bio i biće u budućnosti. Nemam ništa reći o produženju ugovora. Za mene je ključna stvar sportski aspekt, a to je da su svi igrači na raspolaganju. Ono što želim je da su svi oni u stanju da igraju, makar to bila i samo minuta“, rekao je Enrique.



Rakitić je nedavno u intervjuu za France Football izrazio veliku odanost aktuelnom treneru Barcelone, rekavši: “Ako bih morao da skočim s mosta za Enriquea, to bih bez oklijevanja učinio.“



Enrique je u šali prokomentarisao kako se nada da nikada neće morati tražiti nešto tako od Rakitića.



Barcelona se sutra u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa kralja gostovati kod Real Sociedada. Revanš susret na programu je 26. januara na Nou Campu.



(AA)