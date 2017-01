Holandski fudbalski trener Louis van Gaal (65) potvrdio je u srijedu da nije završio karijeru, već da je do ljeta uzeo odsustvo, prenosi Anadolu Agency (AA).

Louis van Gaal / 24sata.info

Van Gaal je bez posla od kada je napustio Manchester United na kraju prošle sezone, a vijest da ne odlazi u penziju objavio je nakon što je holandski list "Telegraph" u ponedjeljak prenio da je Holanđanin završio trenersku karijeru, te da je na tu odluku utjecala iznenadna smrt njegovog zeta.



Holanđanin je za španski radio Cadena Ser rekao da je kraj karijere moguć, ali da to još uvijek nije konačna odluka.



On je također otkrio da je prošlog mjeseca odbio ponudu da vodi španski klub Valenciju.



"Na odluku da li ću ostati ili ne će utjecati i ponude koje budem dobijao. Trenirao sam mnogo klubova i mislim da je teško napredovati na tom nivou. Nije tačno da sam završio karijeru, ne u ovom trenutku, ali o tome ću odlučiti na kraju odsustva koje sam uzeo, u junu ili julu", rekao je Van Gaal.



Holandski trener je tokom karijere vodio Ajax, Barcelonu, AZ Alkmaar, Bayern, Manchester United, te u dva navrata reprezentaciju Holandije. Osvajao je nacionalna prvenstva Holandije, Španije i Njemačke, a sa Ajaxom se 1995. godine popeo na krov Evrope.



Reprezentaciju svoje zemlje je na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu odveo do trećeg mjesta.



(AA)