Lionel Messi (29) jedan od najboljih fudbalera današnjice u razgovoru za jedan britanski sportski magazin iznio je riječi hvale za svog dugogodišnjeg velikog rivala Cristiana Ronalda, kojeg je opisao kao “velikog igrača, koji je postigao velike stvari“, prenosi Anadolu Agency (AA).

Lionel Messi / 24sata.info

Nakon što je u 2016. godini sa Real Maridom osvojio Ligu šampiona i FIFA svjetsko klupsko prvenstvo, te sa Portugalom postao šampion Evrope, Ronaldo je dobio “Zlatnu loptu“, priznanje koje se dodjeljuje najboljem fudbaleru godine. Upravo mu je Messi bio glavni konkurent u izboru Svjetske fudbalske federacije (FIFA).



“Između nas postoji uzajamno poštovanje. Gledam na Ronalda kao na velikog igrača, koji je postigao velike stvari, jer on je upravo to“, kazao je Messi.



Argentinac je istakao da rivalitet sa Ronaldom nije njegova motivacija, nego uspjeh Barcelone i nacionalnog tima, te uveseljavanje navijača.



“Moj motiv je da osvajam trofeje za moj klub i moju zemlju. Zato se ne osvrćem iza sebe, na moje uspjehe, to ću raditi kada budem u penziji, sada me raduju samo novi uspjesi“, istakao je Messi.



Argentinski fudbaler u Barceloni je od 14. godine, a za prvi tim je debitovao 16. novembra 2013. sa 16 godina i 23 dana. Od tada je za “Barcu“ odigrao 555 takmičarskih utakmica i postigao 480 golova. U klupskom fudbalu osvojio je sve što se može osvojiti, dok su mu najveća dostignuća sa Argentinom titula svjetskog šampiona u U20 konkurenciji, te zlatna olimpijska medalja. U dresu nacionalnog tima svoje zemlje nastupio je 116 puta i dao 57 golova. “Zlatnu loptu“ osvojio je pet puta.



