Legendarni argentinski nogometni majstor Diego Maradona (56) posjetio je Napulj kako bi obilježio Napolijevu proslavu 30-te godišnjice prvog naslova talijanskog prvaka.

Diego Maradona (56)

Upravo je Maradona predvodio Napoli do prvog 'scudetta' u povijesti osvojenog 1987. godine, a tri godine kasnije do još jedne titule prvaka. 'Mali zeleni', kako je glasio njegov nadima iz igračkih dana, je s Napolijem osvojio i Kup Uefa (1989), talijanski Kup (1987) i talijanski Superkup (1990).



"Sretan sam što sam ponovo ovdje. Napulj je moj drugi dom. Ovdje se uvijek osjećam sjajno," kazao je Maradona na svečanosti održanoj u kazalištu San Carlo.



Maradona je u Napoli stigao 1984. iz Barcelone.



"Barcelona mi je nudila novi ugovor na pet godina s dvostruko većom plaćom. Međutim, srce me vuklo u Napoli i nisam pogriješio," dodao je.



Argentinac je Napoliju postao 'nogometni bog' i taj status ima i danas u gradu podno Vezuva. Klub je napustio 1992. kada je bio pozitivan na kokain. Potom je igrao za Sevillu, Newell's Old Boyse i Boca Juniorse.



"Za sve nas Maradona je legenda. Kada riješi probleme koje ima s talijanskim vlastima postat će naš ambasador našeg kluba." kazao je predsjednik Aurelio de Laurentiis. U svibnju ove godine Maradona će postati i počasni građanin Napulja.



Maradonu je talijanski sud 2005. osudio zbog porezne prijevare zbog čega je sud presudio da mora platiti oko 38 milijuna eura. Međutim, talijansko pravosuđe je u studenom 2011. vratilo cijeli slučaj na početak zbog "proceduralnih pogrešaka".



Dvije godine kasnije Maradona je odlučio krenuti s protutužbom, odnosno traženjem kompenzacije od talijanskog pravosuđa. Tražio je oko 50 milijuna eura odštete za štetu koja mu je nanesena u posljednjih deset godina. U tužbi je naveo kako je u tom periodu izgubio priliku potpisati nekoliko unosnih ugovora s talijanskim klubovima koji su ga htjeli za trenera, ali mu je bio zabranjen pristup Italiji.



Napoli se trenutačno nalazi na trećem mjestu Serie A sa 41 bodom, četiri manje od lidera Juventusa. Jedina dva 'scudeta' osvojio je dok je Maradona bio u klubu.







