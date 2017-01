Čini se kako je štrajk francuskog reprezentativca Dimitrija Payeta uspio. Kako prenose britanski mediji West Ham je pristao prodati svog najboljeg igrača u Marseille, samo je pitanje za koliko milijuna eura će Payet preseliti na Velodrome.

Bilić i Payet / 24sata.info

'Čekičari' su do sada odbili dvije ponude Marseillea, a zadnja je iznosila 25 milijuna eura, pet milijuna više nego što su prvotno ponudili. Sada se očekuje da će Marseille poslati treću ponudu, mediji na 'otoku' nagađaju kako West Ham neće pustiti Payeta za manje od 35 milijuna eura.



Francuski veznjak je upravo iz OM-a u lipnju 2015. preselio u West Ham za 12 milijuna eura. Kod Slavena Bilića je postao glavni igrač, a do sada je u 60 nastupa u dresu londonskog kluba zabio 15 golova.



Međutim, Payet više nije zadovoljan u Londonu i zatražio je transfer u Marseille. Novi američki vlasnik OM-a Frank McCourt spreman je na velika ulaganja i Payeta je označio kao jednu od prvih karika u izgradnji novog Marseillea.



Za francuskog nogometaša zanimanje je pokazao i Chelsea koji je, navodno spremio 45 milijuna eura kako bi ga doveo u svoje redove, no Payet se želi vratiti u domovinu.



Zanimljivo, 29-godišnji Payet je gotovo identične korake vukao i u siječnju 2011. dok je nosio dres Saint Etiennea. Tada je želio preseliti u PSG. Međutim, čelnici kluba nisu popustili. Payet je novčano kažnjen i prebačen u drugu momčad. U prvi sastav je vraćen tek nakon javne isprike.



"Pogriješio sam, nisam smio tako reagirati," kazao je tada Payet. Na koncu te sezone je ipak prodan u Lille za devet milijuna eura. Na Pierre-Mauroy stadionu zadržao se dvije sezone, a potom je prodan u Marseille za 11 milijuna eura.



"Potpuno je jasno da Payet želi napustiti West Ham. U takvoj situaciji najvažnije je sačuvati mir u svlačionici. Čelnici kluba ga moraju prodati i pokušati izvući što više novaca," kazala je engleska legenda Alan Shearer.





(FENA)