Odluka italijanskog fudbalskog kluba Juventus da stari i prepoznatljivi logo zamijeni novim, dovela je do razilaženja među navijačima i simpatizerima ovog kluba, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

Juventus je na ceremoniji u Milanu predstavio svoj logo pod parolom "više crnog, više bijelog". Na novom logu nalazi se prvo slovo kluba “J”, a ono što je dobar dio fanova “stare dame” iznenadilo, jeste činjenica da je novi logo dosta jednostavniji u odnosu na stari.



"Ne smijemo zaboraviti ko smo. Razvijati se na terenu, znači osvajati nove trofeje u Italiji, ali i u Evropi. Za to je u isto vrijeme potrebno da mijenjamo i svoj jezik i svoju kožu", rekao je Agnelli.



Kada su u pitanju reakcije navijača i simpatizera italijanskog kluba, novi logo donio je različita mišljenja.



Posebnu pažnju novi logo Juventusa izazvao je na društvenim mrežama, kako u Italiji, tako i u cijelom svijetu.



Jedan od korisnika društvenih mreža za novi logo Juventusa kazao je kako liči na zaštitni znak japanskog restorana. Drugi smatraju kako je stari logo žrtvovan radi marketinške strategije.



Neki ljubitelji fudbala za novi logo poručili su kako liči na znak "Pi", a neki od njih su zatražili da se hitno vrati stari logo kluba.



Svakako, bilo je i onih koji smatraju da kakav god logo bio ljubav prema Juventusu se neće promjeniti. Jedan od navijača je istakao kako je poruka novog loga jasna, a to je da "kada izgovorite slovo 'J', ono asocira samo na jedno, a to je Juventus".

(AA)