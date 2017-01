Odbrambeni fudbaler Chelseaja Gary Cahill je u opširnom intrervjuu za magazin "Match of the Day" otkrio mnoge tajne iz Chelseajeve svlačionice, prenosi Anadolu Agency (AA).

Asmir Begović / 24sata.info

Tako je za rezervnog golmana i bh. reprezentativca Asmira Begovića kazao da ga sve zanima i da mnogo čita.



"Jednom smo igrali neki kviz i Asmir Begović je apsolutno sve znao. Gledali smo ga u čudu, tip je nevjerovatan. Znao je odgovore na neka pitanja za koja stvarno ne očekuješ da bi ih fudbaler mogao znati. Bilo mi je pomalo neugodno, pogotovo jer je mlađi od mene. Znam da ga sve zanima i da dosta čita", kazao je Cahill za golmana reprezentacije BiH.



Za napadača Diega Costu je istakao da je veoma omiljen i popularan u svlačionici Chelseaja.



"Stalno se smije, šali i oponaša druge. Ima i trenutaka kad potpuno poludi, ali je baš zabavan tip", rekao je Cahill o napadaču.



Također, za srbijanskog reprezentativca Branislava Ivanovića je kazao da je najjači fudbaler u timu.



"Branislav Ivanović je apsolutno najjači igrač u ekipi. S njim stvarno ne želite imati posla. Što je najzanimljivije, ni ne ide toliko u teretanu, a ogroman je. Ne znam kako bi izgledao da radi na mišićnoj masi, ali to ne bi bio lijep prizor", rekao je Cahil.



Među ostalim koje je komentarisao je i Cesar Azpilicueta, za kojeg je kazao da najviše trenira.



"Ako želite biti na vrhu, onda morate biti kao on. Do najsitnijih detalja se priprema za utakmice, analizira protivnike, a na svakom treningu daje 110 posto. Baš na svakom", istakao je Cahill.



Gary Cahill je u Chelsea stigao 2012. godine iz Bolton Wanderersa.



(AA)