U sinoćnjem porazu Real Madrida na gostovanju kod Seville (1:2) u 18. kolu Primera lige Cristiano Ronaldo je izjednačio jedan od rekorda španskog šampionata.

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

Portugalac je pogotkom iz penala u 67. minutu doveo "kraljevski klub" u vodstvo i to mu je bio 56. gol iz jedanaesteraca u Primeri.



Na taj način izjednačio se na prvom mjestu vječne liste strijelaca udarcima sa ”bijele tačke” u Primera ligi sa Meksikancem Hugom Sanchezom, bivšim napadačem Reala (nastupao od 1985. do 1992. godine, postigavši ukupno 164 gola u 207 utakmica) i Atletico Madrida (1981. do 1985., 111/54), javlja Anadolu Agency (AA).



Ronaldov novi pothvat u karijeri ostao je u sjeni Realovog poraza, prvog poslije 40 mečeva.



Real je i dalje prvi na tabeli Primera lige sa 40 bodova i pored odigrane utakmice manje. Sevilla se probila na drugo mjesto sa 39 bodova, slijede Barcelona sa jednim manje i Atletico Madrid sa 34...





(AA)