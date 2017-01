Menadžer Manchester Cityja Pep Guardiola priznao je da je razlika između njegovog tima i prvoplasiranog Chelseaja prilično velika nakon jučerašnjeg poraza od Evertona.

Pep Guardiola

Everton je na Goodison Parku ostvario ubjedljivu pobjedu protiv Cityja rezultatom 4:0, pa se Guardiolin tim sada nalazi na 5. poziciji sa 10 bodova zaostatka u odnosu na londonski klub.



Upitan da li je zaostatak za Chelseajem sada prevelik, Guardiola je rekao:



"Za prvim, da. Razlika za vodećim je deset bodova i to je naravno previše. Drugoplasirani nam bježi tri boda. Tako da ćemo vidjeti", rekao je Guardiola.



On je u izjavi nakon susreta rekao da je poručio svojim igračima da se "ujedine" i da do kraja sezone ne misle na tabelu, već samo na utakmice koje slijede.



Bivši menadžer Barcelone i Bayerna Municha je negirao da se suočava s najtežim izazovom u svojoj menadžerskoj karijeri.



"Rekao bih da je u prošlosti situacija bila izuzetna. Kada iza sebe imate osam godina trenerskog posla i osvojite sedam titula te stalno pobjeđujete - to je izuzetna situacija. Moram pronaći najbolje rješenje i vratiti igrače na pobjedničke staze", rekao je Guardiola i dodao:



"Sretan sam u Manchesteru ali, naravno, ovo je prvi put u mom životu da sam primio toliko golova. Nikada se ranije nije desilo tako da moram znati zašto."





(AA)