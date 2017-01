Fiorentina je u derbiju 20. kola italijanske Serije A slavila protiv Juventusa rezultatom 2:1.

Foto: Agencije

Aktuelni prvak Italije je zabilježio četvrti poraz ove sezone, a taj poraz je dao nadu ostalim klubovima u vrhu Serije A da ipak mogu iznenaditi ove sezone i doći do Scudetta.



U prvom poluvremenu mnogo bolja igra Fiorentine. "Viola" je u potpunosti nadigrala Juventus koji je igrao bez bh. reprezentativca Miralema Pjanića, a to je krunisano golom u 37. minuti kada je hrvatski fudbaler Nikola Kalinić realizovao odličnu asistenciju Federica Bernardeschija.



Na startu drugog poluvremena gledaoci su vidjeli pravu dramu na Artemio Franchiju. Prvo je Milan Badelj udvostručio prednost Viole, da bi Gonzalo Higuain u 58. minuti vratio nadu petostrukom uzastopnom prvaku Italije da može do pozitivnog rezultata.



No, do kraja se rezultat nije mijenjao, a bh. reprezentativac nije ulazio u igru, što se nije pokazalo kao ispravna odluka Massimilana Allegrija.



(SCsport)