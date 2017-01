Današnjim utakmicama od 15 sati nastavljeno je 20. kolo italijanske Serie A, a na terenima je bilo deset ekipa.

Foto: AFP

Lazio je nakon preokreta slavio protiv Atalante rezultatom 2:1. Gosti iz Bergama su poveli u 21. minuti kada je Petagna matirao Marchettija.



U prvoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena Lulić je ubacio sa lijeve strane, a Milinković-Savić je glavom iz peterca poravnao rezultat na 1:1.



Potpuni preokret kompletiran je u 68. minuti kada je Berisha srušio Immobilea, a napadač Lazija je bio siguran sa bijele tačke za konačnih 2:1. Lulić je odigrao svih 90 minuta za Lazio, dok je Ervin Zukanović u redovima gostiju igrao do 78. minute.





L--A_2--1 by mediabh



Roma je slavila u Udinama s minimalnih 1:0, a susret će po lošem pamtiti kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko. Naš napadač je odigrao najlošiji meč otkako je obukao dres Rome.



Džeko se ispromašivao, a propustio je četiri šanse koje obično rutinski posprema u mrežu. Najprije je u drugoj minuti iz odlične pozicije sa samo pet metara šutirao preko gola, a potom je u 18. minuti promašio jedanaesterac tako što je loptu poslao daleko preko gola.



U 82. minuti Džeko je bio u petercu sam pred Karnezisom, ali je glavom šutirao pored gola. Katastrofalnu partiju Džeko je završio promašajem u 85. minuti u situaciji jedan na jedan sa Karnezisom kada je šutirao direktno u grčkog golmana.



Inače, pobjedu Romi donio je Radja Nainggolan golom iz 12. minute susreta na Strootmanovu asistenciju.





U--R_0--1 by mediabh



U ostalim utakmicama Napoli je sa 3:1 savladao Pescaru golovima Tonellija (47.), Hamšika (49.) i Mertensa (85.), dok je počasni gol za goste dao Caprari iz penala (90+4.).



Sassuolo je savladao Palermo sa 4:1 nakon preokreta. Gosti su poveli u 9. minuti preko Quaisona, a potom su pogađali Matri (15. i 66.), Ragusa (24.) i Politano (83.).



Jedini susret bez pogodaka odigrali su Sampdoria i Empoli, za koji je Rade Krunić igrao do 90. minute kada ga je zamijenio Tello.



(Klix.ba)