Italijanski fudbalski klub Fiorentina ne želi se odreći napadača, hrvatskog internacionalca Nikole Kalinića za cijenu ispod 50 miliona eura, koliko iznosi njegova otpusna klauzula u ugovoru.

Nikola Kalinić / 24sata.info

Hrvatski napadač je pregovorima sa kineskim superligašem Tianjin Quanjianom oko ogromne plate, navode italijanski mediji. Međutim, “Viola“ neće Kalinića pustiti za sumu manju od 50 miliona eura.



Isti izvor ističe da je početna ponuda od Tianjina za Kalinića glasila 45 miliona eura, ali se kasnije u transfere fudbalere uključila kineska vlada koja je upozorila klubove na njihovu veliku potrošnju i odliv sredstava izvan zemlje. To je dovelo do toga da ponuda Tianjina bude znatno manja od 45 miliona eura, tako da je Fiorentina uputila zahtjev koji će veoma teško biti ispunjen.



No, klub iz Firenze ovim je preuzeo i određeni rizik, jer otpusna klauzula nema rok do kojeg se može aktivirati. Tako se može dogoditi da kineski klub posljednjeg dana zimskog prelaznog roka u Evropi, 31. januara, pošalje ponudu od 50 miliona eura i odvede im Kalinića, a da prethodno član Serije “A“ ne pronađe zamjenu za napadača.





(AA)