Susretom između Tottenhama i West Bromwich Albiona počelo je 21. kolo engleskog Premiershipa, a domaća ekipa je slavila rezultatom 4:0.

Foto: Getty

Spursi su na White Hart Laneu očitali pravu nogometnu lekciju WBA-u, a da nije bilo raspoloženog Fostera na golu gostiju pobjeda domaćina bila bi i ubjedljivija.



Tottenham je poveo već u 12. minuti kada je Eriksen asistirao Kaneu koji pogađa za 1:0. Najbolji igrač domaće ekipe je bio u prilici i u 25. minuti, no njegov odarac glavom fantastično brani Foster.



Samo minutu kasnije Tottenham je udvostručio vodstvo. Eriksen je šutirao sa dvadesetak metara, lopta je pogodila McAuleyja i promijenila smjer te prevarila Fostera i završila u mreži za 2:0.



Nakon pola sata igre domaćin je postigao i treći pogodak preko Allija, no on je opravdano poništen zbog ofsajda. Do kraja poluvremena Tottenham je mogao povećati vodstvo, no Kaneov šut u 36. minuti Foster skreće u stativu.



U 57. minuti Foster je još dva puta spektakularno intervenisao. Najprije je zaustavio Kaneov šut sa desetak metara, a potom je Alderweireld šutirao sa vrha kaznenog prostora, no golman gostiju je još jednom bio siguran.



Tottenham se našao u problemu u 64. minuti kada je Vertonghen prilikom spašavanja lopte da ne izađe u aut ozbiljno povrijedio skočni zglob, te je morao napustiti teren. Više o težini povrede saznat ćemo nakon detaljnih ljekarskih pregleda.



Pred kraj susreta Foster je morao još dva puta po loptu u svoju vrežu. Najprije je na 3:0 povisio Kane svojim drugim pogotkom. Tragičar meča McAuley se poigravao i izgubio loptu kod aut-linije, a Walker iz prve pronalazi Kanea kojem nije bilo teško zatresti mrežu.



Kane je hat-trick za konačnih 4:0 kompletirao u 82. minuti kada je nakon fenomenalnog duplog pasa sa Allijem iz voleja sa pet metara poslao loptu pored nemoćnog Fostera za ubjedljiv trijumf Spursa.





(Klix.ba)