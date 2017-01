Miralem Pjanić je postao referentna tačka u Juventusu, koji već može biti odlučujući igrač Juventusa u nekoliko navrata u prvoj sezoni u torinskom klubu.

Miralem Pjanić / 24sata.info

Reprezentativac Bosne i Hercegovine i bivši veznjak Rome, u intervjuu za italijanski Sky Sports, govorio je o stanju svog tima, razumijevanje s Dybala, ali i nedjeljoj utakmicu protiv Fiorentine te o planovima i ciljevima u Ligi prvaka.



Rast iz sezone u sezonu



- Spreman sam stigao u Juve, nakon pet važnih godina u Rimu i morao sam da radim malo da bih se prilagodio. No, sada sam veoma dobro. Znam da kritičara uvijek ima, ali tome ne dajem mnogo na važnosti, jer znam na šta sam sve sposoban. Trener mi daje najveće povjerenje. I tim mi je uvijek pomogao, a ja želim da dam više i više. Znam da ću imati važnu ulogu u ovom timu i da ću ostvariti svoje ciljeve. Ostat ću miran i nastaviti raditi, to je najvažnija stvar. Sada sam također vrlo dobro fizički spreman, i ja sam rastem, kao i cijeli tim.



Užitak igrati s Paulom Dybalom



- Na posljednjoj utakmici sam igrao playmakera i veoma sam zadovoljan, s Dybalom naprijed, imam puno slobode. Mi smo savršeni i često razmjenjujemo pozicije u napadu. Pravi mi je užitak igrati uz Paula, jer jedan drugom oslobodimo prostor u pokretu, uvijek poštujući savjet trenera i pokušavamo se konsolidirati na terenu.



Protiv Fiorentine na tri boda



- U nedjelju igramo protiv protivnika kojeg mnogo poštujemo, imaju sjajan tim, dobrog trenera i vrlo dobre igrače. Teško je igrati protiv njih, uz odličnu atmosferu. Svjesni smo da želimo uzeti tri boda kako bismo nastavili našu pobjedničku seriju u Seriji A. Znam da ćemo se boriti do kraja, u utakmici u kojoj će odlučivati detalji. Pripremamo se na najbolji mogući način. Trener zna šta treba da radimo i stavit će nas u poziciju da pružimo najbolje izdanje.



U Ligi prvaka do samog kraja



- Liga prvaka je cilj: mi želimo da idemo preko Porta, pa i dalje. Od sada ću uvijek biti vrlo komplikovano, jer su ostale najbolje ekipe, ali Juventus uvijek teži da ide do kraja u ovom takmičnju. Kako se približavaju utakmice, mi ćemo se fokusirati na sve obaveze, svi čekamo mečeve u Ligi prvaka s velikim entuzijazmom.





(Avaz)