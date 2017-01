Sportski direktor Schalkea Christian Heidel tvrdi da njemački klub neće prodati Seada Kolašinca Juventusu u ovom mjesecu.

Sead Kolašinac / 24sata.info

Juventus je navodno nada dolasku Kolašinca za smanjenu cijenu, s obzirom na to da mu ugovor ističe 30. juna, ali Heidel navodi da će Schalke radije pustiti bh. reprezentativca bez obeštećenja.



- Ništa se nije promijenilo u odnosu na nekoliko dana ranije - kazao je on za "Fantagazzetta".



- On je pod ugovorom do juna, nema se šta više dodati. Želimo ga zadržati. Neće ići nigdje prije juna. Nisam pregovarao s Juventusom. Ako su kontaktirali igrača onda ne znam, ali naša pozicija je prilično jasna - dodao je sportski direktor Schalkea, a prenosi Football Italia.



(FENA)