U osmini finala Italijanskog kupa Milan je na San Siru savladao Torino sa 2:1 i plasirao se u narednu fazu takmičenja.

Foto: Agencije

Bio je to meč sa dva različita poluvremena u kojem je Granata u prvom dijelu bila mnogo opasnija i konkretnija, a produkt takve igre bio je i vodeći pogodak Belottija iz 27. minute koji je vrlo lijepo matirao Donnarumu.



Ipak, Rossoneri su u nastavku bili mnogo angažovaniji, a do preokreta su stigli za samo tri minute. Prvo je u 61. minuti Kucka iz blizine pogodio za 1:1, a već u 64. minuti Bonaventura je sjajno reagovao na ubačaj Susa i još ljepšim golom Milanu donio prednost.



Torino je do kraja imao veliku šansu preko Belottija, ali je Donnarumma sajno odbranio i do kraja je ostalo 2:1, pa će Milanezi u četvrtfinalu u velikom derbiju gostovati Juventusu u Torinu.



M--T_2--1 by mediabh



(SCsport)