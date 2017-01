Nogometni prvak Italije Juventus saopćio je da je u svoje redove doveo defanzivca Atalante Mattiju Caldaru, koji će u torinski klub stići tek 2018. godine.

Mattia Caldera / 24sata.info

Juventus će timu iz Bergama platiti 15 miliona eura u četiri rate, te eventualno dodatnih šest miliona bonusa u skladu s performansama koje nogometaš bude pružao.



Caldara je sa "Starom damom" potpisao ugovor do juna 2021. godine, prenosi Football Italia.



Međutim, on će ostati na posudbi u Atalanti do juna 2018. godine.



Caldara (22), za kojeg se smatra da je jedan od najtalentiranijih mladih odbrambenih igrača u Italiji, rođen je i odrastao u Bergamu, te prošao omladinsku nogometnu akademiju u Atalanti.



Jedno vrijeme je bio na posudbi u Seriji B u Trapani i Ceseni.



(FENA)