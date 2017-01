Morgan Schneiderlin, fudbalski reprezentativac Francuske, nalazi se na ljekarskim pregledima u Evertonu pred prelazak iz Manchester Uniteda vrijedan 22 miliona funti (oko 25,3 miliona eura), javljaju britanski mediji.

Morgan Schneiderlin

Prelazak Schneiderlina, koji bi mogao biti kompletiran do kraja dana, značit će da će francuski fudbaler ponovo sarađivati sa Ronaldom Koemanom, koji mu je bio trener u Southamptonu. U tom periodu Scheniderlin je igrao najbolji fudbal karijere i postao reprezentativac svoje zemlje.



Britanski mediji tvrde da je Schneiderlin u srijedu stigao u trening kompleks Finch Farm, kako bi obavio ljekarske preglede i dogovorio detalje vezane za njegova primanja. Dva kluba su se navodno dogovorila o visini obeštećenja koje će iznositi 22 miliona funti.



Da je realizacija transfera veoma blizu potvrdio je i Jose Mourinho, menadžer Manchester Uniteda nakon sinoćnje pobjede protiv Hull Cityja u polufinalu Liga kupa rezultatom 2:0.



"Izvršni potpredsjednik kluba Ed Woodward me obavijestio da je transfer veoma blizu realizacije. Schneiderlin više nego vjerovatno odlazi u Everton. U isto vrijeme sam i tužan i sretan. Tužan sam jer ga volim i mislim da bi mogao biti jedna od naših opcija. S druge strane sretan sam, jer to je ono što on želi, da igra svaku utakmicu i bude važan dio tima", rekao je Mourinho.



Schneiderlin je na Old Trafford stigao u ljeto 2015. godine iz Southamptona za 24 miliona funti (oko 27,7 miliona eura). Nakon što je prošle sezone pod Louisom van Gaalom odigrao 39 takmičarskih utakmica, ove od dolaska Mourinha nastupio je u svega osam susreta. Stoga ne čudi Francuzova želja da promijeni sredinu.





(AA)