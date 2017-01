Nekadašnji brazilski reprezentativac Roberto Carlos istakao je da će Zinedine Zidane, njegov bivši saigrač iz Real Madrida, a danas trener “kraljevskog kluba“ uskoro preuzeti primat najboljeg trenera na svijetu, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

U izboru Svjetske fudbalske federacije (FIFA) za trenera godine Zidane i portugalski selektor Fernando Santos poraženi su od Claudija Ranijerija, koji je sa Leicester Cityjem osvojio naslov šampiona Engleske.



Međutim, Zidaneovi rezultati prema Carlosovom mišljenju govore da će Zidane uskoro biti trener broj jedan u svijetu.



“Možete pogledati brojke, one sve govore. Malo koji trener u svijetu se može pohvaliti onim što je Zidane uradio za godinu dana. Želim mu svu sreću. Od radi jako dobro, nevjerovatno jednostavnost i moderno. Njegovi asistenti mu pomažu mnogo. On je spreman da u budućnosti postane najbolji trener na svijetu“, izjavio je za španske medije Carlos, nekada jedan od najboljih lijevih bekova svijeta.



Zidane je na klupu Reala sjeo u januaru 2016. godine naslijedivši Rafaela Beniteza. Od tada je osvojio naslov šampiona Evrope i svijeta, a u tekućoj sezoni La Lige čvrsto drži vrh tabele. Predvodio je Real do novog klupskog rekorda sa 39 utakmica bez poraza, čime je oborio prethodni koji je iznosio 34 susreta. Nizom od 39 takmičarskih utakmica bez poraza izjednačio je nacionalni rekord koji je držala Barcelona i ima priliku da ga prestigne.



(AA)