Nekadašnja zvijezda Chelseaja Didier Drogba (38) je izjavio za "Canal+" kako još uvijek nema namjeru da se oprosti od fudbala.

Didier Drogba

Umjesto toga već je izrazio želju da se vrati u Marseille u Francusku.



Napadač iz Obale Slonovače je trenutno slobodan igrač na tržištu poslije odlaska iz kanadskog Montreala.



"Postoji opcija da se vratim u Francusku, ali ne mogu ništa više kazati o tome. Nadam se da ću ispuniti obećanje jednog dana i vratiti se u Marseille. O tome se priča 12 godina, tačnije kada sam prešao u Chelsea", rekao je Drogba.



Inače, Drogba je u francuskom klubu proveo godinu dana odakle je otišao u Chelsea gdje je postizao odlične rezultate.



"Volio bih se vratiti kao igrač u Marseille. Uradio sam sve što je bilo do mene, ali ne mogu natjerati upravu da to učini. Sve je na čelnicima kluba, i dalje me služe noge, imam kontrolu lopte kao da sam na početku karijere", poručio je Drogba.



Drogba je tokom dosadašnje karijere igrao za Le Mans, Guingamp, Marseille, Chelsea, Shanghai Shenhua, Galatasaray i Montreal Impact.



U dresu reprezentacije Obale Slonovače je u 104 utakmice postigao 65 golova.





(AA)